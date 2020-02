Lex: "Brauchen nicht nach oben schauen"

Stefan Lex sah das Ganze etwas kritischer und haderte mit der Tatsache, dass die Löwen nach dem Remis in Zwickau zum zweiten Mal hintereinander eine Führung verspielt haben. Zudem schob er den Aufstiegsträumen der Sechzger vorerst einen Riegel vor: "Was die Mannschaften vor uns machen, interessiert mich gar nicht. Solange wir nicht gewinnen, brauchen wir nicht nach oben schauen", meinte der Löwen-Angreifer nach dem Spiel in der Mixed Zone. "Wenn wir das zweite Tor nicht machen, dürfen wir vorne die Bälle nicht so leicht verlieren und müssen das 1:0 über die Zeit bringen. Das haben wir nicht geschafft. Die Chancen für ein zweites Tor waren da", so Lex weiter,