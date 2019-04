Gorenzel-Appell: "Stellt den Support in den Mittelpunkt!"

Kritik an allen Störeinflüssen: Beleidigungen gegen Ismaik, Pyrotechnik, Ausschreitungen – Gorenzel stoßen die jüngsten Aktionen der Anhängerschaft auf. "Diese Dinge sind auf das Schärfste zu kritisieren." Sein Appell "an alle Fan-Lager und Mitglieder, auf welcher Seite sie stehen, was auch immer sie motiviert: Stellt den Support des Sports in den Mittelpunkt!" Hätte auch an die zerstrittenen Bosse gehen können. Gorenzel vielsagend: "Von mir werden immer klare Aussagen kommen." Das sei die Pflicht "von starken Führungspersönlichkeiten". Ob die schweigsamen Reisinger und Scharold das auch so sehen? A propos Scharold: Mit diesem wolle Gorenzel prüfen, inwieweit man beleidigende Botschaften in der Kurve zulassen müsse.