Nach Kritik an Privatflügen Harry und Meghan: Erstmal in den Pub

In der Kneipe "The Rose & Crown" im dörflichen Winkfield in der Grafschaft Berkshire gönnten sich die Royals am Sonntag demnach ihre Auszeit von dem Shitstorm. Um neugierigen Blicken zu entgehen, saß die Familie nahezu unbemerkt und dezent bewacht von zwei Bodyguards in dem Pub, während die meisten Gäste draußen die Sonne genossen.