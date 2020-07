Calmund empfiehlt Ilka Bessin eine Magen-Bypass-OP

Er könne diese Operation nur jedem Betroffenen empfehlen, so Calmund. "Neulich habe ich zum Beispiel Cindy aus Marzahn nach 'Let’s Dance' angerufen und ihr dazu geraten." Ob Bessin einen so schweren Eingriff in Betracht zieht?