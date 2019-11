München - Jetzt legt Interimscoach Hansi Flick beim FC Bayern los! Mit der einzigen Trainingseinheit am Dienstagvormittag auf dem Vereinsgelände in München kann der bisherige Assistent von Niko Kovac die Profis des Rekordmeisters auf das Gruppenspiel in der Champions League gegen Olympiakos Piräus am Mittwoch (18.55/Sky und im AZ-Liveticker) einstimmen.