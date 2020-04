München - Grüne, SPD, Rosa Liste und Volt haben ihre Koalitionsverhandlungen erfolgreich beendet. Bei einer Pressekonferenz am Montag wurde die Zusammenarbeit offiziell bekannt gegeben. Die kommenden sechs Jahre wird Grün-Rot also wieder in München regieren. OB Dieter Reiter (SPD) sprach von einem "sehr positiven Tag".