Nach Kommentar des US-Präsidenten Prinz Harry trifft Donald Trump ohne Herzogin Meghan

Zwei Mitglieder der königlichen Familie wird Donald Trump (72) während seines Staatsbesuchs im Vereinigten Königreich wohl nicht begrüßen dürfen. Prinz Harry (34) traf den US-Präsidenten und seine First Lady Melania (49) am Montag in Abwesenheit seiner Frau Meghan (37) und ihres vor knapp einem Monat geborenen Sohnes Archie.