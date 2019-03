...über seine Nominierung für die Startelf: "Ich habe mich natürlich gefreut, dass ich wieder von Beginn an ran durfte. Gegen Ende hat man vielleicht auch ein bisschen gesehen, dass die Spielpraxis fehlt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir hier mal 5:1 gewonnen haben. Wir sind froh, der Spieltag war super für uns. Wir haben uns viele Chancen herausgearbeitet und fünf davon genutzt. Wir wussten, dass wir mit einem Sieg nach Punkten gleichziehen können und es ist natürlich schön, dass wir das geschafft haben."

...über seine Position auf dem rechten Flügel: "Mich zieht es immer wieder von außen in die Mitte. Ich bin ein Spieler, der sich in den Halbräumen sehr wohl fühlt. Heute hatten wir einen guten Spielfluss, ich verstehe mich mit Lewy (Robert Lewandowski, d. Red.) sehr gut. So konnten wir uns zwei, drei richtig gute Chancen herausspielen."

...über den Meisterkampf: "Das Momentum ist auf unserer Seite, jetzt geht es wieder bei Null los. Wir haben schon länger Lunte gerochen. Wir wussten, dass sich die Dortmunder in Augsburg nicht leicht tun würden. Im Winter hätten viele vielleicht nicht gedacht, dass es so kommt. Wir sind mittlerweile in einer deutlich besseren Verfassung als noch im Herbst."

Dieter Hecking (Trainer von Borussia Mönchengladbach): "Du kannst gegen Bayern verlieren, aber nicht auf diese Weise. Wenn man sich anschaut, wie wir in beide Halbzeiten hineingekommen sind, das geht überhaupt nicht. Das kann ich nicht akzeptieren, so können wir nicht spielen."

