Willi Herren: Illegale Einreise in Thailand?

Doch am Flughafen in Bangkok endete zunächst die Reise. Statt Produktion der Reality-Show musste Willi Herren in die Zelle. Der Grund: sein scheinbar verdächtiger Reisepass. Die Beamten stellten bei seiner Einreise in Thailand fest, dass Herren einen Pass führt, der vor zwei Jahren als gestohlen gemeldet worden war.