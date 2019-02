"Ich habe vier Tage bei einer deutschen Gastgeberin namens Gaby, die vor 30 Jahren aus Deutschland nach Kanada ausgewandert ist, in einem 'Bed and Breakfast' im tiefsten Wald in einer Holzhütte geschlafen. Gaby kannte zwar den HSV, aber der Klub und der erstmalige Abstieg haben sie überhaupt nicht interessiert", erzählte der Angreifer weiter: "Wir haben uns daraufhin über alles unterhalten – alles außer Fußball. Über Politik, das Leben und Themen, von denen ich gar keine Ahnung hatte."

Fiete Arp: "Sie war wie ein Engel"

Die Gespräche halfen dem damals 18-Jährigen, das Erlebte zu verarbeiten.

"Es war in diesem Augenblick perfekt, mich mit einer bis dato völlig fremden Person so unterhalten zu können. Sie war für mich wie ein Engel in der Not. Genau der Mensch, den ich in diesem Moment brauchte und der nicht ständig Fragen zum HSV gestellt hat", meinte Arp, der vor allem die Umgebung als wohltuend empfand: "Ich saß da abends mit Gaby am See bei 20 Grad und habe mit ihr über Gott und die Welt geredet. Ohne Handy, ohne Internet, ohne TV. Das hat die ganze Situation irgendwie in ein anderes Verhältnis gesetzt."

Für die Fans des HSV ist der in Bad Segeberg geborene Stürmer eine der wenigen Identifikationsfiguren im Klub. Sie schätzen ihn vor allem für seine außergewöhnliche Reife und Bodenständigkeit. Eigenschaften, die er beim FC Bayern brauchen wird.

"Ich werde jetzt nicht den Boden unter den Füßen verlieren. Darauf achten ich, meine Familie und mein Umfeld sehr konsequent", erzählte er im Sommer 2017 in einem Interview der "Bild" kurz nachdem er mit der renommierten Fritz-Walter-Medaille als bester Spieler seines Jahrgangs ausgezeichnet worden war.

Fiete Arp kommt 2020 nach München

"Ich habe noch immer die gleichen Freunde, viel Kontakt zu den Jungs aus meiner Heimat – und ich sehe auch keinen Sinn darin, daran etwas zu ändern. Ohne diese ganzen Menschen wäre ich nicht da, wo ich heute bin – und ohne sie werde ich auch nicht weiterkommen", meinte der damals 17-Jährige weiter. Bodenständig und reif - Eigenschaften die ihm auch an der Säbener Straße helfen werden, wenn er 2020 nach München wechselt.

