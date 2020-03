Am Montag äußerte sich der Jordanier via Facebook zu den Vorfällen und lobte dabei das Verhalten der Bosse des FC Bayern, die dem angefeindeten Hopp zur Seite standen. "Ich bin kein Fan des FC Bayern, aber ich muss Karl-Heinz Rummenigge, dem Präsidenten Herbert Hainer und den Verantwortlichen dieses Vereins meine Hochachtung und meinen Respekt aussprechen, wie sie am Wochenende in Hoffenheim reagiert und Dietmar Hopp vehement verteidigt haben. Das hat Stil und Niveau", schreibt Ismaik.