Kovac habe zu Klopp gesagt, schilderte dieser lachend weiter, "er müsse mit Ribéry sprechen, weil er ist ja Vater geworden. Der ist zum fünften Mal Vater geworden. Das ist ja nicht so aufregend dann". Und wieder lachte Klopp. Markant: Schon während des Spiels hatte es eine heikle Szene zwischen beiden gegeben, als Kovac in Richtung des ehemaligen BVB-Trainers eine heikle Geste machte. So hielt sich der Kroate Zeigefinger und Daumen beider Hände an die Augen, als wolle er sagen: 'Guck mal richtig hin.' Das ist an dieser Stelle freilich Interpretation.