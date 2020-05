Gewöhnen muss sich Müller nicht nur an die leeren Ränge, sondern auch an die umfangreichen Hygiene-Regeln der DFL. "Es gibt sicherlich viele Dinge, an die man sich als Spieler gewöhnen kann, wie zum Beispiel das Tragen der Maske abseits des Spielfelds. Gewöhnungsbedürftig waren für mich das fehlende gemeinsame Einlaufen der Mannschaften und der etwas gebremste Torjubel", meint Müller, gibt sich aber zuversichtlich: "Auch das werden wir in den nächsten Wochen noch hinbekommen."