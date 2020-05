Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel sieht sich deshalb in seiner Meinung bestätigt, dass auch die 3. Liga ihre Saison fortsetzen sollte. "Die Spiele in der 1. und 2. Bundesliga an diesem Wochenende haben gezeigt, dass das deckungsgleiche Konzept der DFL und des DFB sehr gut funktioniert", teilt der Österreicher, der sich in den vergangenen Wochen in seiner Rolle als Befürworter einer Saisonfortsetzung profiliert hat, in einer Stellungnahme mit.