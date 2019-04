- "Bestandsmieten in Bayern einfrieren! Die Mieter dürfen für einen befristeten Zeitraum wie etwa fünf Jahre lang nicht mehr erhöht werden und bleiben auf dem derzeitigen Stand."

- "Auch Staffel- und Indexmieten werden auf dem jetzigen Stand eingefroren! Mieten bei Wiedervermietungen dürfen nicht höher als der Mietspiegel liegen." Derzeit gelte in Bayern die Mietpreisbremse nicht, weil die bayerische Landesregierung die erforderliche Verordnung fehlerhaft erlassen habe, so die Kritik. "Mit Mietpreisbremse dürften die Mieten bei Neuvermietungen maximal zehn Prozen über dem Mietspiegel liegen. Doch da die Mietpreisbremse nicht gilt, gibt es derzeit keine Begrenzung bei Wiedervermietungen in Bayern." Dies müsse geändert werdne.

- "Bei Modernisierungen: "Maximal sollen noch zwei Euro pro Quadratmeter auf die monatliche Miete umgelegt werden dürfen." Nach derzeitger Regelung (seit 1. Januar) seien es maximal drei Euro pro Quadratmeter.

Sammeln der Unterschriften soll im Herbst beginnen

Die Mietervereins-Vorsitzender Beatrix Zurek betont: "Es glangt und uns glangt's". Sie sagt: "Es muss endlich was in Bayern passieren, damit der außer Kontrolle geratene Mietmarkt wieder in geregelte Bahnen gelenkt wird." Und das gehe nur auf Landesebene, so Zurek. "Denn anders als oftmals angenommen, liegt die Gesetzgebungskompetenz in Sachen Mietpreisrecht nicht ausschließlich im Bereich des Bundes."

Das ist dem Mieterverein zufolge der nächste Schritt: Die Mietrechts- und Verfassungsexperten Markus Artz und Franz Mayer arbeiten ab sofort den Gesetzestext für das Volksbegehren aus. Der Mieterverein sammele derweil Unterschriften für das Volksbegehren.

Im Herbst - nach dem Oktoberfest - beginne dann das Sammeln der Unterschriften für die Zulassung des Volksbegehrens.

