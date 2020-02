Nach dem "Megxit" Diese Schirmherrschaft von Herzogin Meghan ist in Gefahr

Erst kürzlich haben Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) weitere Details des "Megxit"-Abkommens genauer erklärt. So soll der 31. März 2020 der letzte Tag sein, an dem sie als Repräsentanten von Queen Elizabeth II. (93) fungieren. Ihre royalen Pflichten fallen dann weg, aber die übernommenen Schirmherrschaften sollen weitergeführt werden. Wie zum Beispiel Meghans Engagement für das National Theatre in London, welches ihr Mitte Januar von der Queen anvertraut wurde. Diese war zuvor selbst 45 Jahre lang die Patronin des großen Theaterhauses. Doch die Schirmherrschaft scheint nun in Gefahr: Meghans Eignung für den Job wird nach dem "Megxit" offenbar infrage gestellt.