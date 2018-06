Der zehnfache WM-Torschütze nur als Bankdrücker

Nach den schwachen Auftritten in den ersten beiden Gruppenspielen, in denen Müller nur drei Mal aufs Tor schoss, beorderte Löw seinen Vize-Kapitän erstmals in einem WM-Spiel auf die Bank. Seit sein Stern 2010 bei der WM in Südafrika aufgegangen war, stand Müller zuvor 15 Mal in der Startelf und verpasste nur eine einzige Partie gelb-gesperrt: das Halbfinale 2010 gegen Spanien (0:1).

Bei der Anfangsformation gegen Südkorea hieß es nun acht Jahre später zum zweiten Mal: Koa Müller! "Es gibt ein paar Spieler, die nicht mehr die Form haben, die wir von ihnen erwarten", sagte ZDF-Experte und Ex-Bayern-Kapitän Oliver Kahn und schlussfolgerte aus Löws Maßnahme: "Es gibt keinen Weltmeisterbonus mehr."

Nach einer Stunde wechselte Löw Müller für Leon Goretzka ein. Doch Müller blieb ebenfalls blass, wurde nicht mehr zum erhofften deutschen Retter. Löw hat sich verzockt! Und zwar nicht nur mit Müller.

