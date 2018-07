Tobias Schweinsteiger: Volle Punktzahl bei A-Lizenz-Erwerb

Das Selbstvertrauen des Trainertalents hat durchaus Gründe: Vor etwa einem Jahr schloss Schweinsteiger, der im U23-Team für seinen menschlichen Umgang ebenso geschätzt wurde wie für sein Taktikwissen, die Prüfung für die A-Trainerlizenz mit der vollen Punktzahl ab.

Das schaffte vor ihm nur ein gewisser Thomas Tuchel. In der Bayern-Mannschaft, die am Donnerstag beim VfB Eichstätt ihr erstes Spiel in dieser Regionalliga-Saison bestreitet, hat das Schweinsteiger-Aus indes für keine große Verwunderung gesorgt. Die Thematik war den Spielern schon länger bekannt, Unruhe gibt es im Team nach AZ-Informationen deshalb nicht.

Tobias Schweinsteiger: Wie geht es mit dem Fan-Liebling weiter?

Das Ziel für die kommende Saison ist klar: Nach dem Aufstieg des TSV 1860 in der vergangenen Spielzeit wollen die kleinen Bayern nun nachziehen – und endlich ebenfalls hoch in die 3. Liga. Schweinsteiger, der 2015 als Assistent von Tim Walter in der U17 begann und 2017 die erste B-Jugend-Meisterschaft seit zehn Jahren holte, wird dann nicht mehr dabei sein.

Wie es mit dem Fan-Liebling weitergeht? Unklar. Es ist ein bitteres Ende seiner Bayern-Zeit, ähnlich schmerzhaft wie das seines Bruders im Sommer 2015. Damals spürte Bayern-Legende Bastian, dass er in der zweiten Saison unter Trainer Pep Guardiola nur noch eine Nebenrolle spielen würde – und kam seiner Ausbootung zuvor: Er wechselte zu Manchester United und Ex-Bayern-Trainer Louis van Gaal.

In England wurde Schweinsteiger nie glücklich, seit März 2017 spielt er für Chicago Fire. Von den Bayern bekommt Bastian Schweinsteiger nun zumindest einen angemessenen Abschied in der Arena. Bruder Tobias geht eher leise durch die Hintertür.