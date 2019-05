Der 20-jährige Mittelfeldspieler, der in der abgelaufenen Saison bereits fest mit den Profis trainierte und in der Schlussphase der Spielzeit konstant Teil des Kaders war, ist für die kommende Saison fest eingeplant. Nach AZ-Informationen war Spielerberater Hermann Hummels, der Vater von Mats Hummels, im April für Verhandlungsgespräche an der Grünwalder Straße.