Bogenhausen - Was in Feldmoching als Irrweg angesehen wird, kann nicht als Königsweg in Daglfing vorgeschlagen werden", erklärte Xaver Finkenzeller (CSU) am Dienstag im Plenum des Bogenhauser Bezirksausschusses (BA). Seit rund sechs Jahren bereitet die Stadt nämlich eine "Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme - SEM" für 600 Hektar in Johanneskirchen, Daglfing und Riem vor.