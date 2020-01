Das Jauchzen der Jäger Warum Bayern die Verfolgerrolle Spaß macht

Der Erfolg bei Hertha, einem Abstiegskandidaten mit großen Träumen und Visionen, zauberte ein Strahlen in die Gesichter der Profis, als habe man etwas Goldenes gewonnen und nicht nur drei eingeplante Punkte. "Als wir bei unseren Fans in der Kurve waren, hat sich das nach Pokalsieg angefühlt", bekannte Knotenlöser-Torschütze Thomas Müller, "ich hoffe, wir können das wiederholen in dieser Ecke des Stadions." Unterm Marathontor. Bis dahin, bis zum 23. Mai, ist es noch ein Mega-Lauf in Cup und Meisterschaft.