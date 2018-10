MVV Kurzstrecke Gilt das Ticket bald für mehr Stationen?

Genau für diese Gruppe aber wird jetzt im Stadtrat Entlastung gefordert. Zumindest für die Innenstädter, die sich entscheiden, statt einer Zeitkarte künftig lieber mit Einzeltickets unterwegs zu sein. Denn die Liberal-Konservativen Reformer (LKR) im Stadtrat haben gestern offiziell beantragt, dass die Kurzstrecke in Bus und Tram künftig acht statt vier Stationen weit gelten soll – und in U-Bahn und S-Bahn vier statt zwei. Das solle in der künftigen „M-Zone“, also im Stadtgebiet, gelten.