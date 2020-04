Masken müssen auch an Bahnhöfen getragen werden

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) weist darauf hin, dass nicht nur in Bussen und Bahnen eine Maske getragen werden muss – sondern auch in Bahnhöfen und an Haltestellen. "Die Maske leistet einen weiteren Beitrag dazu, das Ansteckungsrisiko zu verringern. Die Träger schützen vor allem andere vor einer möglichen Infektion. Wenn alle eine Maske nutzen, sind alle besser geschützt", heißt es in einer Mitteilung vom Freitag.