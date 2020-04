Auch ihre Geschichten machen Mut und Hoffnung in Corona-Zeit

Artistik-Training im Messelager: Sporthallen sind geschlossen – für die Münchner Artistin Ella Hummel ist das aber kein Grund, auf ihr Training zu verzichten. Die 20-Jährige hat ihre Trainingsstätte an der Artistik-Uni in Tilburg in den Niederlanden gegen die Lagerhalle eines Messebauers in Ismaning getauscht. "Für mich ist es super, dass ich überhaupt einen Ort habe zum Trainieren. Ich habe das so vermisst, mich gescheit zu bewegen."

Lachseminar gegen Corona-Koller: Wem die Decke auf den Kopf fällt, der kann momentan regelmäßig im Videochat an Lachseminaren des Lachclubs am Münchner Westpark teilnehmen, sagt Lachtrainerin Cornelia Leisch. "Es geht darum, aus dem Kopf herauszukommen. Das passiert, wenn man atmet und wenn man lacht."

Lehrerin übernimmt Miete für Buchladen: Die Münchner Lehrerin Ulrike Pauli hat kurzerhand eine Monatsmiete für eine Buchhandlung in Sendling übernommen, in der sie selbst gerne einkauft. Sie hat die Website "Helfer in der Krise" ins Leben gerufen. Hier könnten sich kleinere Läden und Hilfsbereite miteinander verbinden, so Pauli.

