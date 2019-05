München - Leon Goretzka steht dem FC Bayern im DFB-Pokalfinale am kommenden Samstag gegen RB Leipzig nicht zur Verfügung. Dies bestätigte der Rekordmeister am Donnerstag. Der Mittelfeldspieler hatte sich bei der Partie gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Samstag eine Muskelverletzung zugezogen und musste vorzeitig ausgewechselt werden.