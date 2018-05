Tat sie natürlich nicht. Am Donnerstag hatte der FC Bayern schon wieder Training, so als hätte es das erneute Aus im Halbfinale der Champions League gegen Real Madrid nie gegeben. Die Münchner bereiteten sich auf das Bundesligaspiel am Samstag (15:30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) bei Absteiger 1. FC Köln vor.