"Ich will keinen offenen Streit in der Fraktion oder gar eine Spaltung", sagt Post. Das klang in der Vergangenheit anders. Eigentlich geht es – unabhängig von Post – um eine Formalie: Die SPD-Fraktion muss einen Sitz im Wirtschaftsausschuss abgeben. Der geschäftsführende Fraktionsvorstand, zu dem auch Nahles gehört, habe daraufhin Post vorgeschlagen, hieß es in einem Brief an die Abgeordneten.