München - Pretzl bleibt jetzt CSU-Fraktionschef und kehrt zurück als Chef des Jagd- und Fischereimuseums. Er kündigte am Montag schon vor der Bürgermeisterwahl an, warum seine CSU Katrin Habenschaden und Verena Dietl nicht unterstützen könne. Pretzl sagte: "Die beiden heutigen Kandidatinnen stehen für ein Programm, den Koalitionsvertrag." Dieses Programm finde in ganz vielen Bereichen nicht die Zustimmung der CSU-Stadtratsfraktion.