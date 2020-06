Als neues Ziel wurde daher der Aufstieg in die 2. Bundesliga bis 2023 ausgegeben - auch hier befand sich Türkgücü bereits in seiner Debütsaitson in der Regionalliga auf einem sehr guten Weg. Mit dem ehemaligen Löwen-Coach Reiner Maurer an der Seitenlinie dominierte der Klub die Liga und ging als souveräner Tabellenführer in die monatelange Coronapause.