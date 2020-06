Das waren noch Zeiten, als sich 1860 und die Bayern in der Bundesliga gegenüberstanden. "Wir sind oft über die Grenze gegangen", erinnert sich Schwabl an das Hinspiel der Saison 1994/95: "Ich weiß noch, ich bin vom Platz geflogen, als Bernhard Winkler auch schon mit einem Platzverweis in der Kabine saß. Ich geh’ hinein und er fragt: 'Spiel schon aus?’ Sag’ ich zu ihm: 'Nein, nur für uns zwei.’"