Der Name von OB Dieter Reiter fällt nicht. Begeistert all das die Partei? An den Stehtischen in der dicht gefüllten Stube fällt kein böses Wort, weder bei den Urgesteinen, noch bei den gern aufmüpfigen Jungen. Offenbar sind die verschiedenen Flügel der traditionell notorisch verkrachten Münchner CSU entschlossen, den Wahlkampf gegen den Favoriten Dieter Reiter mit ihrer Kandidatin durchzuziehen.