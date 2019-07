Den Einsatz für Radler betont man auch in den SPD-Ortsvereinen. So findet die von der Stadt vorgeschlagene Trasse für einen Radl-Schnellweg vom Stachus über den Maximiliansplatz, die Brienner Straße, den Odeonsplatz, durch die Ludwig-, Leopold- und Ingolstädter Straße zur nördlichen Stadtgrenze geschlossene Zustimmung der SPD-Ortsvereine entlang der Strecke. Man wolle den Schnellweg auch gegen Widerstände der CSU verteidigen, kündigt die SPD Schwabing-Alte Heide an. Am 24. Juli wird über beide Themen im Stadtrat abgestimmt.