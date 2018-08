Lesen Sie hier: So (un)beliebt sind Münchens Rathaus-Politiker

Und der ganze Müll auf der Straße? Den würde Frank gerne von Freizeitsportlern einsammeln lassen. Stichwort: Plogging – joggen und dabei Müll aufglauben. Entsprechende Gespräche mit Sportvereinen seien schon geplant. "Wer joggt, hat sicher auch noch Kraft für ein paar Kniebeugen", scherzt Frank, die selbst eine begeisterte Sportlerin ist.

Frank will ihr Referat bekannter machen

Und noch ein Problem hat Frank ausgemacht: das Kommunalreferat selbst. Die meisten Münchner hätten nämlich gar keine Ahnung, was diese Behörde überhaupt macht. Deshalb soll nun auch ein neuer Name her.

Wer in seinen ersten Tagen so viel Engagement zeigt: Klar, dass so jemandem auch für noch höhere Aufgaben gehandelt wird. Im Rathaus traut man Frank zu, dass sie irgendwann auch Oberbürgermeisterin wird. Da wiegelt Frank momentan aber noch ab. Erst einmal müsse man die Landtagswahl abwarten. Wer weiß schon, wie es der CSU danach geht? Und dann ist da schließlich auch noch Söhnchen Ferdinand (fast 2). Vielleicht soll der kein Einzelkind bleiben. "Das ist alles eine schwierige Abwägung", sagt Frank.

Ihren neuen Mitarbeitern hat Frank gestern übrigens eine Abkühlung spendiert – 300 Steckerleis, bezahlt aus der eigenen Tasche. Arbeiten soll ja auch Spaß machen.