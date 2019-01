Mit München-Modell Eigentum bis zu 400.000 Euro sparen

Das Planungsreferat hat sich die Grundstücke angeschaut und festgelegt, was sich darauf bauen ließe. An der Görzer Straße zum Beispiel "ein Baukörper mit zwei Vollgeschossen plus Dachgeschoss", also rund 420 Quadratmeter Geschossfläche plus Dachwohnung. Ähnlich groß kann ein Neubau an der Rübezahlstraße werden. Nur wenig kleiner dürfte ein neues Haus an der Bodenschneidstraße werden.

Und was sollen die Grundstücke nun kosten? Das wird die Stadt noch festlegen. FDP-Stadtrat Michael Mattar schätzt den Verkehrswert eines 700-Quadratmeter-Grundstücks in Waldperlach mit Baurecht für 400 Quadratmeter Geschossfläche auf rund 1,2 Millionen Euro. Im München-Modell Eigentum könnte die Stadt einen Nachlass von bis zu 30 Prozent geben. Dann würden die glücklichen Käufer pro Grundstück bis zu 400.000 Euro sparen.

Auflagen: Einkommensgrenzen und Verkaufsverbot

Einige Auflagen wird es für die Bewerber (die sich zu kleinen Baugemeinschaften zusammenschließen können) allerdings geben: Sie dürfen weder zu arm noch zu wohlhabend sein, sondern müssen bestimmte Haushalts-Einkommensgrenzen nachweisen (zum Beispiel: unter 100.000 Euro Jahreseinkommen bei einer vierköpfigen Familie).

Sie dürfen ihre neue Immobilie erst nach einer festgelegten Anzahl von Jahren (zum Beispiel 20) wieder verkaufen. Falls ein Sonderfall das früher notwendig macht, müssen sie an Käufer übergeben, die ebenfalls die Einkommensgrenzen einhalten. Ein Teil des Wertzuwachses muss dann auch an die Stadt abgegeben werden.





Schon im Frühling könnte gebaut werden

Wenn alles zügig läuft, legt die Stadt in einem Vierteljahr die genauen Bewerbungsbedingungen fest und schreibt die Grundstücke aus, dann kann man sich bewerben. Im Herbst könnte klar sein, welche Baugemeinschaften die Zuschläge bekommen.

Wenn dann die Baugenehmigungen zügig kommen, könnte im kommenden Frühling schon Baustart sein.