Münchner Stadtrat: Forderung nach schonungsloser Aufklärung

Helle Aufregung über die Hiobsbotschaft herrschte am Donnerstag im Rathaus. "Ein weiteres Beispiel dafür, dass die München Klinik die Gesundheitsversorgung der Stadt aufs Spiel setzt", ärgerte sich Stadtrat Richard Progl (Bayernpartei). Denn leider, so Progl, passe die Bauverzögerung perfekt ins Bild der pannengeprägten Klinik.

Genau deshalb hätte die Bayernpartei vergangene Woche im Stadtrat gefordert, dass die Klinik wieder in einen städtischen Eigenbetrieb überführt werden muss. Umso wütender sei er darüber, dass der Antrag keine Berücksichtigung fand. Stattdessen wird die Klinik jetzt (was unter anderem steuerliche Vorteile bringt) in eine gemeinnützige GmbH überführt.

Progl kritisiert: "Derzeit wird alles im Aufsichtsrat diskutiert – hinter verschlossenen Türen. Die Gesundheit der Münchner gehört wieder in die Öffentlichkeit, in die Hand der Stadt."

Schonungslose Aufklärung fordert auch Michael Mattar, Chef der Rathaus-FDP. "Was hier passiert ist, muss genauestens untersucht werden – egal, wo und bei wem der Fehler liegt", mahnt er. Das sei ein Patzer, den sich die München Klinik schlichtweg nicht leisten könne. Mattar zur AZ: "So ein Fehler ist mehr als leichtfertig. Er kann existenzbedrohend sein."

