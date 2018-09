14.43 Uhr: Auch Twitter demonstriert mit





14.35 Uhr: Trotz ernsten Anlasses ist die Laune gut

Die Demonstranten lassen sich vom Ernst der Lage nicht die gute Laune verderben. "Auf jeden Fall bessere Stimmung beim Auszug der Mieter als beim Einzug der Wiesnwirte", berichtet die AZ-Reporterin. Es läuft "Get up, stand up" von Bob Marley. Vorneweg fährt übrigens der Motorradclub Kuhle Wampe.

14.28 Uhr: Los geht's

Der Zug hat sich in Bewegung gesetzt.

14.24 Uhr: Kreative Plakate und Banner zur Ausspekuliert-Demo

Auch für Ausspekuliert haben sich die Münchner wieder ins Zeug gelegt und allerhand kreative, kluge und witzige Sprüche auf Bannern und transparenten dabei. Eine Auswahl:

14.05 Uhr: Abschlusskundgebung um 17 Uhr am Siegestor

Der Marsch soll drei Stunden dauern, die Abschlusskundgebung um 17 Uhr am Siegestor stattfinden. Erreicht die Demonstration ähnliche Ausmaße wie die vergangenen Großdemos gegen das Polizeiaufgabengesetz (PAG) oder #ausgehetzt, dürfte dieser Zeitplan jedoch kaum einzuhalten sein.

13.59 Uhr: Gleich geht's los

Herzlich willkommen zum Newsblog zur #ausspekuliert-Demo. Gleich soll die Großdemo am Mariahilfplatz starten. Heute sind übrigens noch ein paar weitere Demos und Veranstaltungen angemeldet. Unter anderem eine Gegendemonstration vor dem CSU-Parteitag am Postpalast, das "Building Bridges Festival" im Petuelpark, oder "München isst bunt" in der Sendlinger Straße. Es wird ein sehr politischer Samstag in der Stadt.

+++ ausspekuliert sorgt für Verkehrsbehinderungen: Die Sperrungen im Überblick +++

Vor allem der Altstadtring wird am Samstagnachmittag dicht sein. Die beiden Demozüge - die der "ausspekuliert"-Demo und die der "Ohne Moos - wohnungslos"-Demo verlaufen ein großes Stück über den Altstadtring, um sich dann zu treffen. Die Polizei sperrt ab. Natürlich sind davon auch die öffentlichen Verkehrsmittel betroffen. Die MVG nennt eine ganze Reihe von Tram- und Buslinien, die nicht oder nur eingeschränkt verkehren. (Hier erfahren sie alle Details zu allen Einschränkungen bei der MVG).

Und dann noch die Sperrung bei der S-Bahn: Wegen der Bauarbeiten am Arnulfsteg ist die Stammstrecke gesperrt, durch den Tunnel fährt nur ein Pendelzug.

Unser Fazit: Wer also am Samstagnachmittag in die Stadt will, zur Demo oder einfach so, der nimmt am besten das Radl oder geht zu Fuß.

+++ Das ist die genaue Demoroute +++

+++ Demo gegen Wohnwahnsinn - darum geht's +++

München - Es ist die dritte Großdemonstration in diesem Jahr - und bei dieser geht es um ein Problem, das die Münchner besonders trifft und das gerne unter dem Oberbegriff "Wohnwahnsinn" zusammengefasst wird.

Immer weniger Menschen können sich das Wohnen in München oder dem Münchner Umland leisten. Tausende stehen auf den Wartelisten für Sozialwohnungen, und selbst der sogenannte Mittelstand, findet kaum mehr Wohnraum, den er sich leisten kann. Familien, Alte, Studenten, Alleinerziehende, Handwerker, Erzieher, Polizisten, Krankenschwestern - wird für sie alle bald endgültig kein Platz mehr zu finden sein in der Stadt, während Luxusapartments leer stehen?

Immer mehr Münchner sehen sich plötzlich mit Verdrängung durch horrende Mieterhöhungen und Luxussanierungen konfrontiert. Nicht nur Mieter verschwinden, auch Gewerbe und soziale und kulturelle Einrichtungen finden keine Bleibe mehr.

Genau dagegen wird am Samstag, 15. September, auf die Straße gegangen. Unter dem Motto "Ausspekuliert - Demo für bezahlbaren Wohnraum und gegen soziale Ausgrenzung" wird ab 14 Uhr zum Protestzug aufgerufen, unter anderem vom Bündnis bezahlbares Wohnen, dem Mieterverein München, dem DGB Region München oder auch den Urbanauten. Sie sagen: "Explodierende Mieten sind kein Naturgesetz. Sie sind die Folge des rücksichtslosen Vorgehens vieler Investoren und der Vernachlässigung durch die Politik."

Auch OB Dieter Reiter (SPD) solidarisierte sich bereits im Vorfeld mit der Veranstaltung. Weitere Unstützer sind etwa das Bellevue di Monaco, BISS e.V. , die Aktionsgruppe Untergiesing, diverse Mieterinitiativen und Genossenschaften, Gastronomen, Kultuschaffende und Parteien wie die SPD München, die Grünen und die Linke.

Der Demonstrationszug sammelt sich um 14 Uhr am Mariahilfplatz, um 14.30 geht es dann los über den Gärtnerplatz, das Isartor, Maximilian- und Ludwigstraße bis zum Geschwister-Scholl-Platz. Dort findet um 17 Uhr die Abschlusskundgebung statt.

Dort spielen G.Rag & die Landlergschwister, Roger von Blumentopf und der Münchner Kneipenchor.

Außerdem sollen "Mutmacher" und "Wutmacher", wie Maximilian Heisler von den Organisatoren es nennt, auftreten. Wütend sind von Verdrängung bedrohte Mieter, die berichten, was sie fürchten müssen. Mut machen sollen jene, die zum Abschluss erklären, wie man sich als Mieter wehren kann.

Lesen Sie hier: Ausspekuliert - Veranstalter erklären Ziele und Konzept der Riesen-Demo

Hintergrund: Die Fälle sind zahlreich - die Stadt teils machtlos

Im großen AZ-Interview wirft Stadträtin und Mietervereinschefin Beatrix Zurek dem Freistaat außerdem vor, jahrelang Mieterschutz blockiert zu haben und erklärt, warum die Mietpreisbremse nicht funktioniert.

OB Dieter Reiter hat im Mai ein Reformpaket geschnürt, mit dem der Münchner Mietwahnsinn gebremst werden soll. Der Stadtrat beschloss daraufhin im Juli eine München-eigene kommunale Mietpreisbremse. Dies hat bundesweit für Aufsehehn gesorgt, kommt aber freilich nur Mietern von städtischen Wohnungen zugute.

Seit einigen Monaten trifft sich in München auch regelmäßig ein Mieterstammtisch, bei dem sich Betroffene von Verdrängung oder Luxussanierung austauschen. Ein Fall sind etwa die Bewohner eines Hauses in der Kirchenstraße in Haidhausen. Sie fürchten, dass sie bald ihr Haus verlassen müssen. Im Vorfeld der ausspekuliert-Demo erzählten außerdem Mieter aus Obergiesing, Sendling, Schwabing und Neuhausen, wie und warum sie im ihre Zuhause fürchten.