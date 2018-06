Müller, Neuer und Co. heben ab Nächster Halt, Russland: Die DFB-Jungs sind zur WM aufgebrochen

Die kommenden Wochen werden für die Jungs der deutschen Nationalmannschaft sicherlich keine leichten - schließlich gilt es, einen Titel zu verteidigen! Die Weltmeisterschaft 2018 in Russland ruft und Thomas Müller (28), Manuel Neuer (32) und Co. machen sich auf den Weg. Wie aus mehreren Social-Media-Posts der Spieler zu entnehmen ist, sitzen sie bereits im Flieger und steuern ihr nächstes Ziel an: das WM-Quartier in Watutinki, einem 12.000-Einwohner-Ort nahe der Hauptstadt Moskau.