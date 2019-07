Movie meets Media Darum lieben die Stars das Leben in München

Jana Pallaske (40), die schon mit Star-Regisseur Quentin Tarantino zusammengearbeitet und mit Hollywood-Legenden wie Brad Pitt vor der Kamera stand, lebt eigentlich im Dschungel. "Ich wohne tatsächlich auf einer Insel zwischen Malaysia, Kambodscha und Thailand. Das ist auch sehr wichtig für mich. Ich bin gerne in Berlin in München, aber nur zuhause finde ich meine innere Mitte und kann richtig abschalten." Die Wiesn richtig kennengelernt, hat die Schauspielerin durch ihre Arbeit mit Elyas M'Barek. "Ich bin eigentlich kein großer Volksfest-Fan, aber mit Elyas und einer guten Truppe hat das schon viel Spaß gemacht. Er kommt ja aus Sendling, ist also ein richtiger bayerischer Bub", lacht sie.

Ralf Bauer: "Mich fasziniert der künstlerische Nährboden"

Für Schauspieler Ralf Bauer (52) sind die Architektur und Geschichte Münchens sehr inspirierend: "Du läufst hier abends an der Residenz am Odeonsplatz vorbei, hast dieses wundervolle Theater, diesen ganzen Renaissance-Stil. Es gibt ja wirklich ganze Plätze in München, die architektonisch wirken wie aus einer anderen Zeit. Ich denke, das inspiriert auch die Künstlerszene hier" - und offenbar auch Bauer selbst, der nicht nur im Kino und TV spielt, sondern parallel seine Leidenschaft fürs Theater auslebt, insbesondere in anspruchsvollen Rollen als Faust im "Urfaust" oder als Marc Anton im "Priestermacher."

Christine Hartmanns neuer Film als "Liebeserklärung an Bayern"

Und auch Christine Hartmanns (51) neuer Film mit Uschi Glas in der Hauptrolle beginnt in München. Die Handlung verlagert sich dann nach Landshut, wo sich drei Ladys im Alter im "Club der einsamen Herzen" kennengelernt haben, um sich später aus den Augen zu verlieren. Den Streifen bezeichnet Hartmann als "Liebeserklärung an Bayern" - womit München ebenfalls eingeschlossen wäre.