Vom Tourismus-Kuchen freilich wollen viele ein Stückerl ab haben und so schießen in der Stadt die Hotels aus dem Boden. Ein Beispiel (von vielen) ist die Kette Motel One, die in München sieben Häuser unterhält, dazu eines in Garching. Ein Weiteres eröffnet im Dezember an der Messe in Riem, noch ein Haus ist in Haidhausen an der Rosenheimer/Ecke Orleansstraße im Bau (AZ berichtete). Das jüngste Projekt in der Stadt aber plant das Unternehmen im Bahnhofsviertel in der Schillerstraße 3 und 3a.