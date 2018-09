Mooshammer-Film zeigt die 80er-Jahre, in der München noch Partyhauptstadt war

Mosi (Thomas Schmauser) und das Mädchen sind viel zu offensichtlich als Gegensätze konstruiert, die sich auch noch peinlich anziehen. Und sein Lehrmädchen erfährt, dass er mit aufgekaufter, dann umgenähter und umetikettierter Billigware betrügt: "Bei Mode geht’s nicht ums Material, nicht um die Qualität: Es geht um die Wirkung!" Damit die funktioniert, sagt Mosi vor seiner Eröffnungsparty: "Ich ruf bei der AZ an und sag', dass der Franz-Josef Strauß kommt!". Was zwar nicht stimmt. Aber als gestreutes Gerücht zieht es wiederum andere Promis und Adabeis an, so dass das Opening ein Selbstläufer – mit Käferbuffet – wird: die hochstaplerischen 80er-Jahre als Zeit des schönen Scheins, in der München noch Party- und Lebensbarockhauptstadt war!