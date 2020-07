Das ZDF erinnert in seiner Crime-Dokureihe "Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle" an den Mord an Walter Sedlmayr. Vor 30 Jahren, am 14. Juli 1990, wurde der Schauspieler in seiner Münchner Wohnung brutal getötet. Die Doku ist bis zum 29. Juli in der ZDF-Mediathek verfügbar.