Zinédine Zidane (46)

Der Franzose wäre die größtmögliche Lösung. Zidane gewann mit Real Madrid fünfmal die Champions League, erst als Spieler unter Vicente del Bosque, dann als Co-Trainer von Carlo Ancelotti und schließlich dreimal in Folge als Cheftrainer. Zweifellos wäre der frühere Weltklassespieler die Autoritätsperson, die der schwer trainierbare Bayern-Kader braucht. "Nur noch eine Koryphäe des Fußballs kannst du da reinwerfen. So weit ist es gekommen", analysiert Sky-Experte Didi Hamann. Es gebe im Team zu viele Häuptlinge, so Hamann, zudem sei der Respekt vor Kovac "verlorengegangen". Zidane wäre ein anderes Kaliber. Aber: Er spricht kein Deutsch. Und: Sein Berater hat angekündigt, dass Zidane bis Sommer 2019 pausieren will.