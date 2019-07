FC Bayern: Mandzukic kommt nicht

Eher nicht, so viel ist seit Montagabend klar. Im "Four Seasons Los Angeles At Beverly Hills", dem Mannschaftshotel des FC Bayern während der vier Tage in Kalifornien, erklärte Vorstands-Chef Karl-Heinz Rummenigge auf AZ-Nachfrage: "Ich sage zu Namen nichts, aber in der Richtung ist nichts geplant." Also in Richtung Stürmer-Transfers als Nummer zwei hinter Lewandowski.