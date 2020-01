Daniel Hartwich: Vater von zwei Kindern

Leise Töne schlägt er dagegen an, wenn es um sein Privatleben geht. Über seine langjährige Freundin Hannah Hoelscher hat er nie öffentlich gesprochen. Rote Teppiche meidet das Paar, das mit den gemeinsamen Kindern (4 und 1) in Köln lebt. Zuletzt sah man die beiden beim Bayerischen Fernsehpreis 2012 in München. Ob sie verheiratet sind, ist nicht bekannt.