In dem Clip gab sie schon bekannt, dass sie am Donnerstag rausfliegen wird. Daraufhin fragen ihre Fans, ob sie damit gerechnet habe: "Ich wusste, dass wenn ich das tue, was ich tue, rausfliegen werde." Noch unglaublicher wird das Video, als Jasmin ihren Gewalt-Ausbruch erklärt: "Ich schlag keine Leute ohne Grund. Ich schlag Leute auch nicht gerne. Aber kennt ihr eine Respekt-Schelle?" Lachend schaut sie in die Kamera. Die Gerüchte, dass sie eine weitere Kandidatin, Theresia, gewürgt habe, seien außerdem falsch.