Markus Büchler von den Grünen forderte angesichts der Zahlen, "sichere und durchgängige Fahrradwege in unseren Städten und – angesichts des Reichweitengewinns durch E-Bikes – Radschnellwege als Zubringer in alle größeren Städte Bayerns, aber auch auf dem Land". Deren Bau gehöre in staatliche Trägerschaft, die CSU aber verstehe Bayern weiterhin als "Autoland".

Carsharing ist nur in München ein Thema: Völlig unterschiedlich stellt sich der Gebrauch von Carsharing dar. Während in München 21 Prozent und in Nürnberg fünf Prozent der Haushalte über eine Carsharing-Mitgliedschaft verfügen, bewegt sich deren Anteil in den anderen Regierungsbezirken zwischen einem und drei Prozent.

Der Nahverkehr wird genutzt, aber nicht gut bewertet: Die Studie offenbart allerdings auch weniger erfreuliche Aspekte. Obwohl der öffentliche Verkehr zulege und von einem wachsenden Berufsverkehr profitiere, wird er von den Befragten am ungünstigsten bewertet und am wenigsten gern benutzt.

Das Auto bleibt Verkehrsmittel Nummer 1 in Bayern

Großer Favorit bleibt das Auto: Favorit in beiderlei Hinsicht ist das Auto, dessen Fahrleistung gegenüber der letzten Erhebung wiederum etwas angestiegen ist. "Die Verkehrswende", heißt es in einem Resümee der Studienverfasser, sei "in Ansätzen erkennbar, erreicht aber nicht die oft erwartete Gesamtdynamik". Insgesamt und vor allem außerhalb der Städte bleibe das Auto "mit großem Abstand Verkehrsträger Nummer eins". Die bayerische Pkw-Flotte ist inzwischen auf 7,7 Millionen angewachsen. Damit kommt mehr als ein Auto auf jeden Haushalt.

Wenig verwunderlich: Je ländlicher die Gegend ist, desto umfangreicher der Autobesitz. Im dörflichen Raum haben nur sechs Prozent der Haushalte kein Auto, in den Metropolen 43 Prozent.

Bayernweit verfügen fünf Prozent der Haushalte über drei Autos und mehr, 22 Prozent über zwei und 55 Prozent über ein Fahrzeug. Ohne vierrädrigen Untersatz sind 19 Prozent.

Junge Stubenhocker, mobile Senioren

Als "auffällig" bezeichnet die Studie eine wachsende Unbeweglichkeit bei Kindern und Jugendlichen. 14 Prozent der Bewohner Bayerns verlassen ihr Haus am Tag überhaupt nicht. Vor zehn Jahren waren es elf Prozent.

Durchschnittlich legt eine Person am Tag jetzt 3,2 Wege zurück. Vor zehn Jahren waren es 3,4. Das sei einem "überdurchschnittlichen Rückgang bei Kindern und Jugendlichen sowie bei Haushalten mit niedrigem ökonomischen Status" geschuldet.

Während Kinder und Jugendliche seltener unterwegs sind als 2002 und 2008 gemessen wurde, wächst die Automobilität insbesondere in den höheren Altersgruppen und außerhalb der Großstädte "ganz erheblich". Hintergrund seien mehr ältere Frauen, die selbst am Steuer sitzen.

