München - Eine Seilbahn, die kurz hinter der Allianz Arena in die Höhe steigt und den Fahrgästen auf dem Weg zum Münchner Flughafen den Blick auf die Isarauen freigibt. Eine Flaniermeile vom Hauptbahnhof zum Ostbahnhof. Schnellbuslinien, für die eine Fahrspur der A 99 freigegeben wird. Eine Radschnellstrecke vom Zentrum Münchens in die suburbanen Gebiete. An Ideen für eine Internationale Bauausstellung (IBA) in München, die gerade im Rathaus diskutiert wird, mangelt es schonmal nicht.