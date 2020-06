Familie: Wer ist der Vater von Oliver Pocher?

Gerd Pocher stammt aus Großburgwedel bei Hannover und ist Buchhalter. Beides klingt nicht gerade nach Entertainment, der Branche, in der sein Sohn Oliver Geld verdient. Dennoch lässt sich der alte Herr auf ein Experiment ein: Nur mit dem Sohn zu verreisen. Es ist für die beiden das erste Mal. In der ersten Folge geht es nach Thailand, in der zweiten eine Woche später in die USA. Beides wurde noch Anfang des Jahres gedreht. Ursprünglich waren noch mehr Reisen angedacht, aber dann kam Corona dazwischen.