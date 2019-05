Hoeneß weiter: "Die Leute meinen immer, da kommt so ein junger Brazzo, Bübchen, und der wird zwischen uns zwei zerrieben (lacht). Deswegen ist es für ihn schwierig, sich durchzusetzen. Draußen meinen ja die Leute, zwischen dem Hoeneß und dem Rummenigge und dem Rummenigge und dem Hoeneß kann man nicht atmen. Karl-Heinz und ich stehen dem Hasan immer für Gespräche zur Verfügung. Das ist wie bei meinem Sohn, der ja auch meine Wurstfabrik übernommen hat, die mir ja jetzt nicht mehr gehört. Dem habe ich am Anfang auch gesagt: ‚Du kannst mich am Tag zehn Mal anrufen und fragen.‘ Und das hat er auch getan, und das hat ihm auch gut getan. Und heute ruft er zum Teil nicht mehr an. Und so ist es beim Hasan auch. Er kann mich zehn Mal am Tag anrufen, wenn er eine Frage hat. Aber die Anrufe werden immer weniger. Der Prozess des eigenen Bildes von dem Job wird immer besser. Deswegen mache ich mir um den Hasan überhaupt keine Sorgen."