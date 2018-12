Verstecken muss man sich mit dem Optima Sportswagon, so der Name der Kombi-Version, jedenfalls nicht. Seit dem jüngsten Facelift hat der Koreaner nochmals an Kontur und Profil gewonnen, speziell in der getesteten GT-Version steht er ganz schön knackig auf den schicken 18-Zöllern.